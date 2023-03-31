حملات على الأسواق والمحال وزراعة الأشجار بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات متعددة من حملات نظافة وحملات على الأسواق والمحال التجارية، وزراعة الأشجار، وتطوير المدن، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى التوابع، للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم البدء فى أعمال تجميل وتطوير الحدائق العامة بالمدينة والتي تشمل صيانة وتركيب كشافات الإنارة، وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين، وذلك فى إطار استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، وموسم صيف 2023.

وتابع اللواء محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات على الأسواق، والمحال التجارية، وحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة، كما تابع إزالة حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية بمدخل مصيف بلطيم طريق الأمل تابع لقرية الشيخ، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تابع الفداوي الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر منوعة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة ورفع القمامة وتمهيد وتسوية الطرق بمختلف قطاعات المدينة وقرى المركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما جرى تمهيد الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات والمواطنين.

وتفقد المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المقلب الوسيط لنقل القمامة بكفر الشيخ، موجهاً بزيادة وتيرة العمل في أعمال النقل أولاً بأول، وعدم ترك تراكمات القمامة لليوم التالي، وتفقد استمرار العمل بزراعة الأشجار المثمرة بشارع المدارس بجوار المعهد الديني شرق كفر الشيخ، موجهاً بتكثيف زراعة الأشجار في الهيئات الخدمية، والتعليمية، وعلى الطرق السريعة، والاهتمام بها على مدار اليوم للحفاظ عليها، وتفقد أعمال تطهير وتنظيف جانبي الممر المائي لترعة ميت يزيد بجوار كوبري المرور الجديد، تمهيداً لعمل لاستكمال عمل التكاسي لجانبي الترعة، موجهاً برفع مخلفات التطهير حتى يتم عمل التكاسي بدون عقبات.

وتابع أحمد علي عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ورفع كفاءة حديقة الميدان ضمن خطة أعمال الصيانة الجارية من قص وتهذيب وري الأشجار والنجيلة وزراعة الأشجار المثمرة، إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع.

كما تابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وأعمال الإنارة العامة والاهتمام بكافة أنحاء شوارع مدينة فوه، ورفع تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ، إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن، كما تابع أعمال حملات ازالة التعديات والبناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وإزالة أي تعديات في المهد بنطاق مركز ومدينة فوه.

تابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، من كنس الشوارع الرئيسية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز بعدد من القرى، وأسفرت 12 محضراً" نقص وزن - نظافة - غير مطابق للمواصفات"،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وحملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وتابع اللواء هاني يوسف ، رئيس مركز ومدينة الرياض، زراعة الأشجار المثمرة بالمدينة والقرى وداخل المدارس، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية، وتابع حملات النظافة.



ازتالة حلات تعدي ببلطيم



استمرار اعمال النظافة بالحامول



اعمال تشجير بمدينة كفر الشيخ



تركيب مقاعد بالحدائق بمصيف بلطيم



تهذيب الحدائق وتركيب مقاعد بمصيف بلطيم



جانب من اعمال تركيب المقاعد



جانب من الحملات التموينية



حملات على المخابز بدسوق



حملات للنظافة بسيدي غازي



رفع كفاءة الانارة بفوه