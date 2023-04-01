حبس راكب أجنبى حاول تهريب 1380 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة 4 أيام

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة، حيث ضبط بحوزته 1380 قرص من عقار lyrica، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن موظفى جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، بضبط راكبا أجنبيا بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، كانت مخبأة داخل جيب سرى بإحدى الحقائب الخاصة به، أثناء إنهاء أوراق دخوله إلى البلاد.

كما تبين من التحقيقات التى أجريت معه، أنه حاز هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة بقصد تهريبها إلى داخل البلاد وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.