تقلل الالتهاب وتحافظ على الوزن.. تعرف على فوائد المكسرات

كتبت رانيا عامر

السكر مرض مزمن يستمر مع المريض مدى الحياة، يأتي هذا المرض في جميع مراحل العمر، ويعاني مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني وهو الأكثر شيوعا من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو عدم انتظامه .

أكد فريق من الباحثين في معظم الدراسات على ضرورة الحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وليس معروفا بالضبط ما الذي يسبب داء السكري من النوع الأول، ومع ذلك، يُعتقد أنه ناتج عن تفاعل المناعة الذاتية ، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وأشار الخبراء إلى أن الإصابة بحالة داء السكري من النوع الثاني، غالبا ما يكون ذلك بسبب زيادة الوزن أو عدم النشاط.لذلك، تنصح الهيئات الصحية بفقدان الوزن وتناول غذائي صحي ومتوازن، من بين طرق أخرى، لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومن جانبه اشار الدكتور جوزيف أمباني، إلى نوع من الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد في ذلك، وهي المكسرات، مثل اللوز والجوز والكاجو، أغذية غنية بالعناصر الغذائية وغنية بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب والألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

وذكر التقرير بعض الفوائد الصحية للمكسرات المرتبطة بمرض السكري.

1.تقليل الالتهاب

الالتهاب المزمن مرتبط بتطور العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. والمكسرات غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.



2.السيطرة على مستويات السكر في الدم المكسرات هي من الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، ما يعني أنها يتم هضمها ببطء ولا تسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يساعد هذا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.