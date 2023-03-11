6 أمراض قاتلة تحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم

إيناس البنا

بعض الأمراض الأكثر شيوعًا التي يسببها ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثيراتها على الجسم. 1. مرض السكري الأمراض التي تسببها بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، هي مصدر قلق كبير لملايين الناس في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع " healthline"، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم باستمرار ، يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء والأنظمة الحيوية في الجسم ، مما يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية.1. مرض السكري

مرض السكري، هو اضطراب أيضي مزمن يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم ، إما بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الأنسولين (داء السكري من النوع 1) أو عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح (داء السكري من النوع 2).

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الجلوكوز في الدم إلى تلف أعضاء مختلفة في الجسم بمرور الوقت ، بما في ذلك الكلى والقلب والأعصاب. يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى مضاعفات أخرى ، مثل اعتلال الشبكية والاعتلال العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

يشير مرض القلب والأوعية الدموية (CVD) إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف بطانة الأوعية الدموية ، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم اللويحات ، مما قد يؤدي إلى انسداد وتقليل تدفق الدم إلى القلب والأعضاء الأخرى.

3. التهاب

علاوة على ذلك ، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا في حدوث التهاب ، مما قد يؤدي إلى زيادة تلف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص غير المصابين بداء السكري ، مما يجعل من الضروري إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

4. اعتلال الأعصاب السكري

مرض آخر يسببه ارتفاع مستويات السكر في الدم هو اعتلال الأعصاب السكري. الاعتلال العصبي السكري هو حالة يؤدي فيها ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التنميل والوخز والألم في اليدين والقدمين وأجزاء أخرى من الجسم، في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى تقرحات القدم وبتر الأطراف.

5.أمراض الكلى

يعد مرض الكلى من المضاعفات الخطيرة الأخرى لارتفاع مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى ، وفي بعض الحالات ، الفشل الكلوي يمكن أن يؤدي هذا إلى الحاجة إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى.

6. أمراض صحية أخرى

أخيرًا ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الأخرى ، بما في ذلك مشاكل الجلد وفقدان السمع وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

تعد إدارة مستويات السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من هذه الأمراض والمضاعفات، يمكن تحقيق ذلك من خلال مزيج من النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية، من المهم للأشخاص المصابين بداء السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام والعمل مع مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة علاج شخصية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى عدد من المضاعفات الصحية الخطيرة ، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري والاعتلال العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وغيرها، من المهم لمرضى السكري إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال لمنع حدوث هذه المضاعفات.