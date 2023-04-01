اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تطبيق قرارات الرئيس السيسى خلال ساعات.. الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات (إنفوجراف)

السبت، 01 أبريل 2023 12:00 ص
تطبيق قرارات الرئيس السيسى خلال ساعات.. الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات (إنفوجراف) الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات.
 
ويستعرض هذا الإنفوجراف، أبرز قرارات الرئيس السيسى التى سيتم تطبيقها فى شهر أبريل.
 
الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات
الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات
 
زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 
 
3500 جنيه 
الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
 
 
زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا
 
 
زيادة منح "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ شهريًا 
 
 
 رفع حد الإعفاء الضريبى ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه

المعاشات

زيادة الرواتب

الرئيس السيسى



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