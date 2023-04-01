ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس للوساطة" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.9%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 818.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 744.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 729.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 723.3 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 692.6 مليون جنيه بنسبة 4.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 657.7 مليون جنيه، 560.2 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.