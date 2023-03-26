ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "اتش سي" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.975 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 15.6%.

وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.031 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 849.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 590.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%.

وجاء فى المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 544.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 509.6 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 508.4 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 481.4 مليون جنيه، 421.4 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3365.08 نقطة.