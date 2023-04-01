تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الفتيات وطرق العلاج

كتب حسام الشقويرى

مع مرور السنين، يمكن أن تؤدي المعاناة من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى خسائر عاطفية واجتماعية للفتيات. والفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة باضطرابات القلق واضطرابات الأكل والاكتئاب . و بشكل متزايد لخطر إيذاء النفس وفقا لما نشره موقع healthcentral



تحديد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء

تشمل العلامات والأعراض الشائعة الأخرى لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء ما يلي:

صعوبة في إدارة الأموال

مشكلة في إدارة الوقت

الشعور بالإرهاق المستمر

مشاكل التنظيم

صعوبة التخطيط والجدولة

الاندفاع ، بما في ذلك الانفاق الاندفاعي

ترتيب المشاكل حسب الأولوية

صعوبة في التركيز على المهام وإتمامها

صعوبة النوم

الانخراط في سلوكيات جنسية محفوفة بالمخاطر

النسيان

الميل إلى الخسارة وإساءة وضع الأشياء

النفور من المهام التي تتطلب امتدادات من التركيز الشديد ، مثل إعداد التقارير وملء النماذج الضريبية

الإفراط في الدردشة وصعوبة الاستماع للآخرين

علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند النساء والفتيات تعد خيارات علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للنساء تقريبًا مماثلة لما يُنصح به للرجال. ما قد يكون مختلفًا هو كيفية تطبيق هذه العلاجات ووصفها ، على الأقل جزئيًا لأن مستويات الهرمون المتقلبة يمكن أن تؤثر على الأعراض وتضعف فعالية بعض الأدوية.

العلاج الأكثر فعالية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو "متعدد الوسائط" ، مما يعني أنه يهاجم الأعراض من عدد من الزوايا والتخصصات. تتضمن بعض الخيارات التي قد يناقشها طبيبك معك ما يلي:



دواء لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هناك العديد من الابتكارات الحديثة في العقاقير التي تستلزم وصفة طبية لهذه الحالة ، بالإضافة إلى بعض الابتكارات التي تم طرحها في السوق منذ فترة.



منبهات سريعة المفعول الأدوية مثل أديرال هي العلاج المفضل للبالغين والأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، حيث تخفف الأعراض لدى 70٪ إلى 80٪ ممن يتناولونها، يعني تغيير مستويات الهرمون أن الأدوية قد تتطلب بعض التحسين الصيدلاني. يقول كالدويل: "الأدوية المنشطة تكون أقل فعالية خلال الأسبوعين الأخيرين من الدورة الشهرية".



غير المنبهات يمكن وصف الأدوية مثل ستراتيرا إذا كانت المنشطات غير فعالة أو لا يمكن تحملها.



الأدوية النفسية غالبًا ما تواجه النساء مشكلات عاطفية مثل الاكتئاب والقلق ، وهي ثانوية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. لذلك ، كما يقول كارنيك ، قد يحتاجون غالبًا إلى مزيج من أدوية ADHD ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية أو مضادات اكتئاب أخرى.



علاج الصحة العقلية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يكون التدخل غير الصيدلاني وسيلة فعالة لمكافحة الأعراض لبعض النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



العلاج بالكلام نظرًا لأن الفتيات والمراهقات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يميلون إلى النضال مع تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب وغيرها من المشكلات العاطفية ، فإن التحدث مع معالج - خاصةً مدربًا على هذه الحالة - يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.