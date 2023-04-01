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بيطرى بورسعيد: استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمحافظة

السبت، 01 أبريل 2023 10:34 ص
بيطرى بورسعيد: استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمحافظة تحصين الماشية - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مستمرة على شتى الأنحاء بالمحافظة، خاصة جنوب المحافظة. 
 
وقال الدكتور عاطف عيسى، إننا مازلنا مستمرين مع التوعية عن أهمية المشاركة في الحملة وأهمية التحصين والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشية واتباع إجراءات الأمن الحيوى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية الخطيرة.
 
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى توعية عن أهمية التربية المنزلية الآمنة للدواجن وأهمية شراء الكتكوت عمر يوم واحد لضمان خلوه من فيروس أنفلوانزا الطيور.
 
وأضاف "عيسى"، أنه تشكلت الحملة من الأطباء: دكتورة شيماء طاهر سلطان، دكتورة بسمة محمد على، وتحت إشراف دكتورة أمانى راضى - مدير إدارة الإرشاد. 

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