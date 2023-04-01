اليوم السابع
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بدء صرف المعاشات بمكاتب البريد فى الإسكندرية اليوم

السبت، 01 أبريل 2023 09:36 ص
بدء صرف المعاشات بمكاتب البريد فى الإسكندرية اليوم صرف المعاشات بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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بدأت الهيئة القومية للبريد بمحافظة الإسكندرية، صرف المعاشات للمستفيدين من خلال المكاتب وماكينات الصرف الآلي ATM  اليوم السبت علي مستوي مكاتب المحافظة.
 
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف  معاشات أبريل  بزيادة بنسبة 15%  اعتبارا من اليوم السبت  من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن المواطن المصرى هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".
 
كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
 
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
 
 
 
 
 

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مكاتب البريد

صرف المعاشات

الهيئة القومية

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