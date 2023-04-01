انطلاق ليالى رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية اليوم فى العاشر من رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

تنطلق مساء اليوم السبت العاشر من رمضان، فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الاسماعيلية، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بقصر ثقافة الاسماعيلية وعدد من المواقع الثقافية بالفرع، وتستمر حتى 20 رمضان، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

يتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية بالصالون الثقافي يشارك بها نخبة متميزة من الشعراء، بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم: جمال حراجي ، فتحي نجم، شادية الملاح، صلاح نعمان، د.حسن سلطان، مدحت منير عبد الحميد البسيوني، عبد الله الهادى، عبدالله نظير، هشام الحلو، عبده المصرى، جمال حاتم، احمد عليوة،بدر خلفية،وليد المصرى وغيرهم من ادباء وشعراء الاسماعيلية ، بالإضافة إلى محاضرات ثقافية متنوعة.

كما يشمل برنامج العروض الفنية المقدمة خلال فعاليات الليالي عروضا لفرق الاسماعيلية للفنون الشعبية كبار واطفال والالات الشعبية، وفرق التخت الشرقي، وفرق العرائس، وفرقة بورسعيد للموسيقي العربية، اوبريت اولياء الله استعراضي غنائى درامي للفنان ماهر كمال.

ويتضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عددا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها ورش فنية إبداعية بعنوان مظاهر رمضان تدريب سهي عشري، ورش ادبية ابدعية بعنوان اكتب حكايتك تدريب محمد زين، وايضا ورش فنية لفانوس رمضان بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.