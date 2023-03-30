انطلاق فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية فى قصور ثقافة أسوان اليوم

تنطلق مساء اليوم، الخميس، فعاليات الليالى الثقافية والفنية خلال شهر رمضان بمحافظة أسوان، وتستمر حتى 18 رمضان، تحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.

وتشمل الفعاليات الثقافية، بحديقة الشيراتون، عروضًا فنية متنوعة تضم فنون شعبية لفرق أسوان والمنيا وتوشكى التلقائية، وإنشاد دينى لفرقتى السباعية وسوهاج، وموسيقى عربية لفرقة أسيوط، وعروض كورال أطفال لفرقتى أسوان والعقاد.

وتشمل الفاعليات أيضًا، أمسيات شعرية لنخبة متميزة من الشعراء ولقاءات للعودة إلى الجذور بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء، منهم: أحمد أبو خنيجر، سامح الأسوانى، جمال العدوى، هيام عبد الهادى، بالإضافة إلى لقاءات عطر الأحباب يتناول من خلالها سيرة المبدعين مثل: "خليل قاسم، هاشم زقالى، فنجرى التايه، كرم الأبنودى، حجاج الباى".

وتضم أيضًا، عددًا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها: "رمضان يجمعنا، فرحة رمضان، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، طبيعة جميلة، النيل فواكه وألوان"، وورش الحكى للباحثة منى صبرى وتحكى عن "عادات رمضان، لمة العيلة، الألعاب الشعبية"، عروض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى، وعددًا من ورشة الأشغال اليدوية للمرأة ورشة "الخيامية" للمدربة مروة الأمين، ورشة "الجلود" المدربة شيرين محمد.