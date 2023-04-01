انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابى السادس لتربية رياضية جامعة قناة السويس 4 أبريل

الإسماعيلية - صبرى غانم

تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي السادس لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس تحت عنوان بالعلم والرياضة "رؤية مصر 2030".

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.

وإشراف الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا مصطفى مدير مركز الدعم الأكاديمي والدكتور محمد نادر شلبي رئيس وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية والدكتور محمود الحماحمي مُقرر المؤتمر.

وتعليقاً على عقد المؤتمر، صرح الدكتور ناصر مندور أن رسالة المؤتمر هى تقديم برنامج عمل مُتميز يؤهل الطلاب الباحثين فى المجال الرياضي للعمل فى مختلف المواقع الرياضية والمشاركة فى تطوير الخدمة الصحية بوجه عام والتعاون مع المجتمع لتحسين جودة الممارسات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي.

بينما حرص الدكتور محمد عبد النعيم على إلقاء الضوء على أهداف المؤتمر التى تشمل إطلاع المشاركين على أحدث الدراسات والأبحاث طبقاً لرؤية مصر 2030، مع تقديم آخر المستحدثات في مجال علوم الرياضة مع وضع إستراتيجية عملية ، بالإضافة إلى تطوير الوعي الغذائي ضمن الممارسات الفعلية للمعنيين بالعمل فى الحقل الرياضي، والتعرف على أحدث البروتوكولات والإرشادات والتوصيات .

وتابع الدكتور ماجد العزازي أن المؤتمر يتناول 10محاور يُعرض خلالها مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، العلوم التربوية والنفسية والإجتماعية، والعلوم الحيوية والصحة الرياضية، تطبيقات مسابقات الميدان والمضمار، نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضة الفردية، نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية، نظريات وتطبيقات الرياضات المائية، نظريات وتطبيقات التمرينات والعروض الرياضية والجمباز، التدريب الرياضي وعلوم الحركة، الإدارة الرياضية والترويج.

فيما أكد الدكتور أحمد عزيز، أن برنامج المؤتمر سيشهد عروض تقديمية لجميع الأبحاث الطلابية المشاركة .