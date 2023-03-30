رئيس جامعة قناة السويس يعلن بدء إنشاء مستشفى طب وجراجة الأطفال

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المستشفيات الجامعية تشهد تحول جذرى لتصبح قادرة على المنافسة داخل منظومة صحية جديدة هدفها الأول تقديم خدمات صحية متميزة.

جاء ذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد خالد سويلم أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

ولفت مندور إلى أنه تم البدء فى إنشاء مستشفى طب وجراحة الأطفال حيث تم توقيع العقد الذى يعد الأكبر فى تاريخ جامعة قناة السويس، مؤكداً أنها البداية لإنشاء مجموعة من المستشفيات المتخصصة تشمل طب وجراحة القلب، طب وجراحة الجهاز الهضمى والكبد فى مشروع تطوير عملاق بدعم كبير من محافظة الإسماعيلية بعد موافقة اللواء شريف فهمى بشارة على تخصيص قطعة أرض لهذا الصرح الطبى الكبير، موجهًا بضرورة تكاتف جهود الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية للعمل على إنجاح المنظومة الصحية الجديدة من خلال التدريب والتطوير بالتوازى مع عملية رفع كفاءة البنية التحتية بأحدث التقنيات العالمية.

واستمع مجلس الجامعة لتقرير من الدكتور تامر شوقى مدير وحدة التحول الرقمى حول إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى لجامعه قناه السويس من خلال تشغيل 17 موقع الكترونى لكليات ومعاهد الجامعه والموقع الرئيسى للجامعة وتشغيل البوابات الذكيه لعبور الطلاب خلال المرحله الاولى بالمشروع، يلى ذلك إطلاق وتفعيل المنظومات الخاصه بميكنه المخازن والمنظومه الماليه ومنظومه الموارد البشريه وشئون أعضاء هيئه التدريس وإدارة المستشفى التعليمى لطب الاسنان والعيادات ومنظومه الصيانه خلال الأشهر الثلاثة القادمة وسيتم تقديم الخدمه وتوفرها على تطبيق موبيل للإستفاده من المنظومات الجديده وسيتم تفعيل كافه منظومات التحول الرقمى بالجامعه بنهايه شهر أبريل 2023.

وعن الموضوعات المقدمة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فقد تم مناقشة جاهزية الجامعة للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة مع عرض حصاد قوافل "حياة كريمة" والاستثنائية خلال ثلاثة أشهر حيث تم تقديم الخدمات ل 5104 مواطن من خلال الكشف وتقديم العلاج بالمجان فضلا عن علاج 1713 حالة بيطرية، واستهداف 1354 مواطن فى القوافل الطبية لتدعيم مبادرة صحتك تهمنا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالإضافة إلى الحملات الصحية والتوعوية لمبادرة صحتك من فمك ،والتى توجهت بخدماتها ل 1507 معلم ومتعلم بمشاركة كلية طب جراحة الفم والأسنان بالجامعة.

وفيما يخص قطاع التعليم والطلاب فقد تم عرض تقرير حول سير إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى والتى بدأت من 25 مارس وتستمر حتى 6 إبريل القادم، كما تطرق المجلس لإستعدادات الكليات لبدء الإمتحانات العملية والتى من المُزمع عقدها 13مايو القادم وفقاً للجدول الزمنى المعُلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، كما تناول المجلس سير الإمتحانات النهائية لطلاب كلية الطب نظام قديم والتى تعقد حالياً بالكلية وسط التزام وهدوء تام، هذا واستعرض القطاع اخر الإستعدادات للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية إلى جانب مناقشة التجهيزات لإنطلاق فاعليات المؤتمر الطلابى البحثى الخامس فى مايو القادم تحت عنوان "واقع وتحديات التنمية المستدامة- رؤية مصر 2023.