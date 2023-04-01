وقال بلاشتشاك - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردها راديو "بولندا الدولي" اليوم /السبت/ - إن الصواريخ ستستخدمها المروحيات البولندية الداعمة من طراز "إيه دبليو 149" وكذلك آلات من طراز "أباتشي"، مضيفًا أنه سيتم البدء في المفاوضات المتعلقة بالأسعار.



وجاء الإعلان بعدما صرح بلاشتشاك في وقت سابق الشهر الماضي بأن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر للصفقة، التي تأتي وسط الصراع الروسي الأوكراني المستمر لأكثر من 13 شهرا في أوكرانيا المجاورة .



وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" قد أفادت منتصف شهر مارس الماضي بأن وزارة الخارجية الأمريكية قد سمحت ببيع صواريخ من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير ومعدات ذات الصلة" إلى بولندا بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.