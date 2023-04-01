اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تؤكد التزامها ببروتوكول دربان وحرصها على مكافحة التمييز العنصري

السبت، 01 أبريل 2023 10:20 ص
السعودية تؤكد التزامها ببروتوكول دربان وحرصها على مكافحة التمييز العنصري السعودية
أ ش أ

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أكدت المملكة العربية السعودية التزامها التام ببروتوكول دربان، مؤكدة حرصها على مكافحة التمييز العنصري.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة بجلسة حقوق الإنسان في دورته 52 بجنيف، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية اليوم /السبت/.

وقالت رئيسة قسم حقوق الإنسان ببعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف آسيا باعكضة أن مكافحة خطاب الكراهية والتمييز العنصري من أهم مباديء عمل المنظمة، مطالبة الدول الأعضاء في المجلس لتعزيز قيم واحترام حقوق الإنسان.

وأضافت باعكضة أنه يجب على مفوضي الأمم المتحدة التعاون مع المجتمع الدولي؛ لأخذ المزيد من الإجراءات لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية.

 


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