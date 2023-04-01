الدفاع المدنى العراقى يعلن السيطرة على حريق هائل اندلع بمخازن وسط بغداد

كتب محمد جمال

أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقى، اليوم السبت، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مخازن عملاقة مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال فى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فرق الدفاع المدنى أحكمت سيطرتها على امتداد حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن عملاقة مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والصفيح " الجينكو" مخالف لتعليمات السلامة متخذة تلك المخازن لتجارة المواد الإنشائية والأصباغ والأخشاب فى منطقة الراشدية قرية طالب العالي تحديداً بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك".

وأضاف البيان، أن" فرق الدفاع المدنى استنفرت ودفعت بثقلها من فرق الإطفاء فى جانب بغداد الرصافة مع اشتراك فريق النخبة من رتل طوارئ بغداد الرصافة التابع إلى الدفاع المدني لتتمكن من تطويق النيران أولاً ثم تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط المخازن المحترقة لتنهي الحريق بشكل كامل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار إلى، أن" الدفاع المدنى طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".