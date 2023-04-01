الداخلية: وفاة طبيب بمستشفى جمصة بسبب أزمة تنفسية حادة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من إدعاءات بشأن وفاة (طبيب نفسى - أثناء حبسه إحتياطياً بقسم شرطة جمصة بالدقهلية) نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له.

وأوضح المصدر أنه بتاريخ 28 فبراير الماضى توفى عامل (نزيل بإحدى مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم).. وباستدعاء المدير المسئول (طبيب أمراض نفسية) قرر أن المتوفى نزيل بالمركز وكان يعالج من الإدمان.

بالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمى للصحة النفسية بالإنتقال للمركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة .. وعقب ذلك وجهت النيابة العامة للمدير المسئول تهمتى (تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته – عدم إستيفاء إجراءات ترخيص المنشأه الطبية المشار إليها) وقررت حبسه على ذمة القضية .

بتاريخ 6 مارس المنقضى شعر الطبيب المذكور بحاله إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج إلا أنه توفى ، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة .

وبسؤال زوجته (طبيبة بشرية) لم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.