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الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى منطقة حدائق القبة

السبت، 01 أبريل 2023 12:12 م
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى منطقة حدائق القبة مشاجرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول صاحب مطعم وكافية شريك بذات المطعم مقيمان بدائرة القسم، طرف ثانى عامل بمقهى مقيم بدائرة القسم بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، قام على أثرها أحدهم بإطلاق ألعاب نارية فى الهواء، مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص وزوجته مقيمان بمحل البلاغ حيث تصادف تواجدهما بشرفة مسكنهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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