اليوم السابع
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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: مبادرة لدعم صحة أطفال المدارس ببنى سويف

السبت، 01 أبريل 2023 03:34 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: مبادرة لدعم صحة أطفال المدارس ببنى سويف مبادرة لدعم صحة أطفال المدارس ببنى سويف
كتب مدحت وهبة

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أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنفيذ مبادرة لدعم صحة أطفال المدارس الابتدائية بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، حيث تم تنظيم قوافل طبية بالمدارس المستهدفة وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية ل 13102 طالب ويتم تنفيذ المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و برعاية ودعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.



من جانبه، أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن اعمال مبادرة " لمصر.. نبنى اجيال " بدأت داخل مركز ناصر بمحافظة بنى سويف بتقديم الخدمات لطلاب مدارس ،حيث تم توقيع الكشف في مجال امراض العيون وعمل التحاليل الطبية لعدد 13102 طالب وتم تشخيص الاحتياج لنظارات طبية لعدد 720 طالب وتقديم علاج لأمراض العيون لعدد 640 وعلاج اطفال ل2063 وعلاج جلدية ل362 وتحاليل اضافية ل518 مستفيد وانها تهدف إلي تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في نطاق جغرافي ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم الصحي في مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً على نطاق جغرافى واسع وهى جميع المدارس الابتدائية والإعدادية من خلال مكافحة أمراض العيون و القضاء علي مسببات العمي و الكشف عن الأنيميا والسكري و الأمراض الجلدية و أمراض الصدر و أمراض القلب .



 

 
 
 

التحالف الوطنى للعمل الأهلى

مبادرة لدعم صحة أطفال المدارس

دعم صحة اطفال المدارس

قوافل التحالف الوطنى ببنى سويف



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