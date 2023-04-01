اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والهلال السودانى الليلة

السبت، 01 أبريل 2023 09:48 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والهلال السودانى الليلة فريق النادى الأهلى- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.
 
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كل من، صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.
 
ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.
 
ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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