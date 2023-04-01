اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ولاية أركنساس الأمريكية إلى 5 قتلى و50 مصابا

السبت، 01 أبريل 2023 11:10 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ولاية أركنساس الأمريكية إلى 5 قتلى و50 مصابا إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية "أركنساس" ليلا إلى 5 قتلى وأكثر من 50 مصابا .

وأعلنت حاكمة الولاية سارا هاكابي حالة الطوارئ بسبب ظروف الطقس القاسية وفعلت قوات الحرس الوطني لتقديم المساعدة لسلطات الولاية، مشيرة إلى ضخامة حجم الدمار الذي وقع بوسط "أركنساس" وضرورة التيقظ نظرا لاستمرار مرور عدد من العواصف بالولاية، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابعت الشبكة، أن أكثر من 28 مليون شخص بجنوب ووسط غرب البلاد في وضع الاستعداد لهبوب عواصف، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن عشرات الإعصارات بأنحاء ولايات "أركنساس" و"ايوا" و"تينيسي" و"إيلينوي" و"ويسكونسن".

 


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إعصار أركنساس

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