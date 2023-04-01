إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثالث لشدة الرياح صباحًا

الأقصر – أحمد مرعى

لليوم الثالث على التوالى، قررت سلطة الطيران المدنى فى محافظة الأقصر، اليوم السبت، وقف وإلغاء تحليق رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، وذلك نتيجة ما تم تحديده عبر تطبيقات الطقس الخاصة بالبالون بوجود شدة وسرعة للرياح والتقلبات الجوية فجراً والتى تمنع البالونات من التحليق، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وتقرر منع الرحلات لحين تحسن الطقس لليوم الثالث على التوالى.

وفى هذا الصدد كشف مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه تم إلغاء تحليق البالون الطائر لليوم الثالث نتيجة شدة الرياح واتجاهها للشرق وهو الإتجاه الممنوع التحليق فيه، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.