إلغاء تحليق البالون الطائر بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، وذلك نتيجة سرعة الرياح والتقلبات الجوية فجراً، والتى تمنع البالونات من التحليق، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وتقرر منع الرحلات لحين تحسن الطقس.

وكشف مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه تم إلغاء تحليق البالون الطائر اليوم نتيجة شدة الرياح واتجاهها للشرق وهو الاتجاه الممنوع التحليق فيه، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، ويقوم طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس ويتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدى لتوقف الرحلات.

ويذكر أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.