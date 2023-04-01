إصابة 6 أشخاص بكسور إثر وقوع حادثى سير بطرق البحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير اليوم السبت بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق دمنهور حوش عيسى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.