إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، اليوم السبت، إثر حادث على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين نتيجة حادث تصادم سياره ملاكي بالرصيف علي محور 30 يونيو، وهم: محمد مسعد حسنين 50 عامًا، وعزه بدوي عبد الرؤوف محمد 35 عامًا، وجنى محمد مسعد حسنين 10 أعوام، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.