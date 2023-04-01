إصابة عامل على يد سائق بسبب أولوية المرور فى البلينا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، عامل يبلغ من العمر 22 سنة مصابا بجرح طعنى بالبطن على إثر تعدى سائق عليه بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور بالطريق بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين عامل وسائق تعدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى المركزى بالبلينا وتم تحويله للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث البلينا بوصول محمد ع ح ع 22 سنة عامل ويقيم بناحية بني حميل دائرة المركز البلينا مصاباً "بجرح طعني بالبطن"، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤاله اتهم محمد ر ح ن 20 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.