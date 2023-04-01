العثور على جثتين داخل إحدى قرى مطاى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين داخل خزان للصرف الصحى بإحدى قرى مركز مطاى، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن العثور علي جثة ربة منزل وابنتها "طفلة" عمرها 4 سنوات، داخل خزان صرف منزلي، بإحدي القري التي تقع غرب المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، حيث تم انتشال جثتين الأولي لربة منزل والثانية لابنتها طفلة عمرها 4 سنوات تقيمان داخل إحدي القري في غرب مركز مطاي، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة.