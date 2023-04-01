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إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق بسبب العواصف الترابية بالعراق

السبت، 01 أبريل 2023 04:11 م
إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق بسبب العواصف الترابية بالعراق عاصفة ترابية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق، جراء العاصفة الترابية التى ضربت البلاد أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التى شهدتها عدة مناطق فى البلاد أمس الجمعة، مشيرا إلى أن حالات المصابين متباينة".
 
وأضاف أنه "تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتجري متابعة حالتهم الصحية، بإشراف وزير الصحة صالح الحسناوى، وأن سيارات الإسعاف في حالة استنفار لتلافي وقوع أية إشكالات".
 
ونوه بأن غالبة المصابين غادروا المستشفيات، مؤكدا عدم تسجيل أية وفيات في صفوف المواطنين.

عاصفة ترابية

العراق

طقس سئ

بغداد



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