الداخلية تضبط لصوص السيارات والحقائب فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سىء النية" وبحوزته مسروقات واقعتى السرقة.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى – عدد من جراكن الزيت الخاصة بالسيارات – 2 هاتف محمول) من داخل إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة)، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجراكن الزيت والهاتفين المستولى عليهم، واعترفا بإنفاقهما المبلغ المالى المُشار إليه على متطلباتهما الشخصية.

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها هاتف محمول حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وأمكن ضبط المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاد المتهم ضبط الحقيبة بداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه، وضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بسرقة (مبلغ مالى – جهاز DVR الخاص بالكاميرات ) من داخل إحدى المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب "كسر القفل"، كما أمكن ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأقر بتحطيمه للجهاز المشار إليه وإلقائه بالطريق العام.