إحالة سائق توك توك متهم بسرقة الهواتف فى مصر القديمة للمحاكمة

كتب سليم على - أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة سائق توك توك للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة مصر القديمة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لاتهامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها هاتف محمول حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأمكن ضبط المتهم والمركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهم أرشد عن الحقيبة بداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه.