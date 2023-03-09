56.2 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال 2022.. و27.3 مليار تعويضات

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين ارتفعت إلى 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.

وأضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 ارتفعت لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ103.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة 17.1%، وتزايد فائض النشاط التأميني للشركات بنسبة 53.6%، ليصل إلى 8.6 مليار جنيه مقارنة بفائض بلغ 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وتابع أن قيمة صافي أصول شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 178.4 مليار جنيه مقارنةً بـ151.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 17.8%، وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 15.3%، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 902.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2022 مقارنة بـ792.3 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة نمو 13.9%.