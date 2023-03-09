3 سيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

‏كشفت مصادر ب قطاع الأعمال العام ، أن الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، بدأت اتخاذ الخطوات التنفيذية للتعامل مع شركاتها التابعة الخاسرة، وذلك تطبيقا لمواد القانون رقم 185 لسنة 2020، ولا سيما المادة المتعلقة بالتعامل مع الشركات الخاسرة على وجه الخصوص‬.

‏أضافت المصادر لليوم السابع ،انه سيتم طرح عدد من الشركات الرابحة خلال الأشهر القليلة القادمة في البورصة ،إضافة إلى الشركات التي تم الإعلان عن طرحها بالفعل، من خلال برنامج الحكومة للطروحات، لافتة إلى أنه سيتم دمج بعض الشركات الخاسرة في بعضها البعض وفى الشركات الرابحة، وذلك لمنع تصفيتها، خاصة الشركات التي سيتم تقيمها بواسطة لجان الخبراء، وهذا هو السيناريو الأول، والذى سيطول نحو 15 شركة.

‏أوضحت المصادر أن السيناريو الثاني هو استغلال الأصول لبعض الشركات مع منح عمالها خيارات الانضمام إلى شركات أخرى ،أو الخروج إلى المعاش المبكر، والحصول على كافة مستحقاتهم المالية ‏بناء على الاتفاق مع كافة الجهات المعنية ومنها وزارة القوى العاملة واللي جان النقابية العامة التابعة للاتحاد العام لعمال مصر.

وأشارت ‏المصادر إلى السيناريو الثالث والأخير هو تصفية بعض الشركات الخاسرة تماما، خاصة الشركات التى تعانى من تراكم الخسائر طوال السنوات الماضية، والتى لا يوجد جدوى من اصلاحها ،علاوة على صعوبة انضمامها إلى شركات أخرى ‏لاختلاف النشاط.