يخدم 9 كتل سكنية ضخمة.. كل ما تريد معرفته عن محور كمال عامر قبل تشغيله

كتبت – مرام محمد

سنوات طوال من العمل والإنجاز، شهدت خلالها محافظة الجيزة طفرة تنموية هائلة فى مجال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، فى إطار رؤية واضحة تستهدف إعادة وجهتها الحضارية والقضاء على نقاط التكدس المرورى فى المناطق الحيوية وأهمها الهرم وفيصل والمريوطية.

ويعد محور الفريق كمال عامر، شريانا جديدا للتنمية يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، حيث سيتم البدء فى تشغيله تجريبيا، اليوم الخميس، فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز المعلومات حول محور الفريق كمال عامر.



س- ما مسار محور الفريق كمال عامر؟

يمتد المحور الجديد من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر؛ مما سيسهم بشكل كبير فى تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة وتقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية وخفض معدلات التلوث فى إقليم القاهرة الكبرى.

ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، ويشهد تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، مما سيسهم بشكل كبير فى تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة وتقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية وخفض معدلات التلوث فى إقليم القاهرة الكبرى.

س- ما أهمية المشروع؟

يعد محور الفريق كمال عامر أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، مما سيقلل زمن الرحلات بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى، وسيسهم فى تقليل المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، والقضاء على التكدس المرورى بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

ويحقق المحور قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل فى إعادة تخطيط المناطق التى يخدمها بصورة حضارية، واستغلال المساحة الواقعة أسفله فى إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، تشمل أكشاك ومطاعم ومحال تجارية وساحات انتظار ومواقف لسيارات السيرفيس، حيث شهد مشروع المحور حتى الآن إنشاء موقف أرض اللواء بسعة 200 سيارة، وموقف آخر بحى العمرانية بسعة 100 سيارة وموقف سرفيس ناهيا الذى يستوعب 70 سيارة سرفيس، وما يقرب من 48 ساحة انتظار، و16 كشك ومطعم حضارى لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إقامة المزيد من النقاط الخدمات الأخرى من ساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية.

وشهد المشروع تحديث وإحلال حوالى 15 كم شبكات مرافق، إضافة إلى إجراء التنسيقات اللازمة للعمل فى المسافة المتداخلة من المحور مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة بالمحور، وتوفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.

س- ما أهم المناطق والأحياء التى يخدمها المحور الجديد؟

يربط المحور الجديد العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.



س- ما تقاطعات محور الفريق كمال عامر؟

تضمن مشروع محور الفريق كمال عامر، إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، حيث يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).