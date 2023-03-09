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بدء التشغيل التجريبى لمحور كمال عامر بعد قليل.. يربط شمال وجنوب الجيزة

الخميس، 09 مارس 2023 09:18 ص
بدء التشغيل التجريبى لمحور كمال عامر بعد قليل.. يربط شمال وجنوب الجيزة محور كمال عامر
كتبت مرام محمد وفاطمة محفوظ – تصوير خالد كامل

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يشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بعد قليل، بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الجديد، في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ويربط المحور الجديد القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوباً، بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالي طول المحور 15 كم.

وتضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

المحور
المحور

 

جانب من المحور
جانب من المحور

 

جانب من محور كمال عامر
جانب من محور كمال عامر

 

محور كمال عامر
محور كمال عامر

 

 


محور كمال عامر

محور الفريق كمال عامر

محافظ الجيزة

الجيزة

تشغيل محور كمال عامر

محاور مرورية جديدة



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