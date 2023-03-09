وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمة مبدعة وموظفا سابقا لعمله التطوعى.. صور

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تكريم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، نموذجا فريدا في العمل التطوعي، لـ محمد محمد منيسي جلال الموظف السابق بقسم الملفات بالمديرية، صمم على ممارسة عمله التطوعي منذ عام 2019، بالتواجد بالقسم لمعاونة زملائه وتوجههم، وإسداء النصح لهم، وتدعيمهم من آن لآخر لإنجاز ما يطلب منهم.

وأشاد وكيل الوزارة برقي تعامله وتواصله وفهمه لمعنى التطوع وهو مفهوم يعكس حب وانتماء ووطنية بالغة تسكن هذا القلب، موجها الشكر له، لكونه نموذجا وقدوة حسنة لغيره.

كما كرم وكيل الوزارة، رجاء محمد الصقار، معلمة اللغة العربية، بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية بنين، التابعة لإدارة فوه التعليميه، والتي أبدعت في عمل فيديو تعليمي يتصدى لظاهرة التنمر، والذي لاقى رواجا وتفاعلا كبيرا، حاصداً 3 ملايين مشاهدة مما يدل علي نجاح المعلمة و إيمانها برسالتها التربوية.

وحفز وكيل الوزارة المعلمة والحضور على ديمومة عطائها واستمرار المنتج الإبداعي المنضبط بثوابت العمل التوعوي التربوي الهادف.



محمد عبدالله وكيل تعليم كفر الشيخ رجاء محمد الصقار معلمة اللغة العربية



وكيل تعليم كفر الشيخ رجاء محمد الصقار معلمة اللغة العربية