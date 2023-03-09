"الأمن مسؤولية الجميع" ندوة تثقيفية للنيل للإعلام ومسؤولى الأمن بمدارس سوهاج

سوهاج - محمود مقبول- عمرو خلف

عقد مركز النيل للإعلام بسوهاج برئاسة إيمان أمام، بالإشتراك مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية لمسؤولي الأمن بمدارس المحافظة تحت عنوان "الأمن مسؤولية الجميع"، بهدف نشر التوعية لدى الطلاب والمعلمين حول كيفية التعامل، والتصرف بشكل صحيح لمواجهة الأزمات والكوارث وخاصة الزلازل بما يضمن توفير سبل الأمن والسلامة لهم ولتوفير بيئة آمنه للطلاب والمعلمين والعاملين بمختلف المؤسسات التعليمية.

وخلال الندوة أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أهمية غرس مفهوم الأمن لدى الطلاب على أنه هبة ربانية يمنحها الله عز وجل للإنسان في مختلف مناحي الحياة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مشيراً إلى أن منظومة التأمين داخل المؤسسات التعليمية يجب أن تعتمد على تطبيق المفهوم الأمني القائم على جمع المعلومات والبيانات الكاملة عن العاملين والطلاب بهدف وضع خطة لمواجهة أي أزمات أو كوارث طبيعية قابلة للتنفيذ والتعديل في أي وقت تتسم بالموضوعية والمرونة لتحقيق أعلى معدلات من الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين بمختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

كما أكد علاء أبو العجب مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، في كلمته على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي المحيط بمدارس المحافظة في توفير كافة السبل والامكانيات لتوفير الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والعاملين بمختلف المؤسسات التعليمية حضر الندوة مرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بديوان المديرية وإيمان إمام مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج.