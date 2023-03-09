وكيل "تعليم بنى سويف" يوزع باقة ورد لأبناء الشهداء فى يوم الشهيد.. صور

شارك محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف طلاب مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات ببنى سويف الاحتفال الذى نظمته المدرسة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد بحضور لبنى على عبد الفتاح مدير المدرسة حيث قدم باقة ورد للطلاب من أبناء الشهداء فى إطار احتفال مصر والقوات المسلحة فى التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

وفى مستهل كلمته أعرب وكيل الوزارة عن سعادته وفخره واعتزازه بمشاركة الطلاب الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ووجه وكيل الوزارة كل التحية والتقدير لأسر وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة الأبرار لتضحياتهم وبطولاتهم الخالدة مطالبًا من الطلاب بقراءة تاريخ مصر على مر العصور وأن يعتزوا ويفتخروا برجال القوات المسلحة الذين يدافعون عن أرض مصر بأرواحهم وأن يتزودوا بالعلم واستيعاب العلوم الحديثة وأن يعملوا بكل جهد لتحقيق مستقبل مشرق لوطننا مصر.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم أسرة الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل فى حضور أبنائه محمد أحمد محمد الصف الأول الإعدادى وعمر أحمد محمد بالصف السادس الابتدائى متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.