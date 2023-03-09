وقال المالكى ـ فى تصريح خاص مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، من القاهرة ـ إن "إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود ولا بحقهم فى تقرير المصير"، محذرا من عواقب أى استفزازات إسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا التصريح فى الوقت الذي رحب فيه مجلس جامعة الدول العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولى .

وحث المجلس المجتمع الدولى على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط في مفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

