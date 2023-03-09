واعتبر اشتية، في تصريحات اليوم الخميس، أن تلك الجرائم ما كان لها أن تستمر على هذا النحو المروع لولا غياب المساءلة الدولية للجناة وتأكد إفلاتهم من العقاب.

وتقدم رئيس الوزراء، بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.