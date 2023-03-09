اليوم السابع
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وزير السياحة يستكمل سلسلة اللقاءات المهنية المنعقدة خلال زيارته للعاصمة برلين

الخميس، 09 مارس 2023 07:36 م
وزير السياحة يستكمل سلسلة اللقاءات المهنية المنعقدة خلال زيارته للعاصمة برلين وزير السياحة
كتب محمد أسعد

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استكمل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار سلسلة اللقاءات المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين ، بلقاء المدير التنفيذي للاتحاد الفيدرالي لشركات الطيران الألمانية (BDF)، ومسئولي عدد من منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية من بينها DER Touristik central Europe and DACH ، و Schauinsland reisen، و LMX Touristik ، و Vtours ، و Phoenix tours.
 
وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري.
 
وخلال هذه اللقاءات، استعرض الوزير ملامح الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها  تحت شعار     " Your Expectations are History  " في الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي تسلط الضوء على ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم مصر بصورة مختلفة للعالم.
 
كما ألقى الوزير الضوء أيضا على ملامح برنامج تحفيز الطيران الجديد، واستراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر، مشيرًا إلى خطة الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية لمضاعفة الطاقة الفندقية، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، ومستعرضا أبرز  الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة.
 
كما استعرض الوزير مسارات العمل لتطوير المقصد السياحي المصري والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها.
 
وتحدث أيضا عن الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على استدامة قطاع السياحة في مصر وتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة.
 
جدير بالذكر أن الوزير كان قد عقد على مدار اليومين الماضين عدد من اللقاءات المهنية، حيث التقى برئيس اتحاد صناعة السفر الألماني (DRV)، ورئيس اتحادات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA)، ومسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية.

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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