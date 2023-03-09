وزارة السياحة تطلق الحملة الترويجية الجديدة لمصر فى الأسواق الرئيسية

كتب محمد أسعد

تحت عن عنوان "Your Expectations are History" أطلقت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام 2021، والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا، كما ستخاطب الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

وأضاف أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري ، لافتا أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري الذي ليس فقط مقصد للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة بل هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة من التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الشعار المستخدم في الفيلم الترويجي للحملة Your Expectations are History هو بمثابة دعوة مفتوحة لزيارة مصر حيث يوجد بها الكثير الذي يمكن للسائح استكشافه خلال الزيارة، لافتة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.

وأضافت أنه تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بالحملة لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وحضره العديد من الصحفيين والإعلاميين من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الألمانية والأوروبية خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB التي تستمر خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجارى.