وزير الخارجية: ندعو إثيوبيا لاتفاق حول سد النهضة.. ومصر ستحمى حقوقها المائية

كتبت : أحمد جمعة

أكد وزير خارجية كينيا ألفريد موتوا رغبة بلاده في تطوير أوجه التعاون مع مصر لانه أمر حيوي، موضحا وجود رغبة مشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أوضح وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني أن المحادثات مع اثيوبيا لم تفضي لاي اتفاق نتيجة السياسات الاثيوبية، مشيرا لتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا للوساطة الامريكية والافريقية بخصوص ملف سد النهضة الاثيوبي، لافتا إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر لم تحقق حتى الان وعدم اضطلاع اثيوبيا بمسؤوليتها للتوصل لاتفاق حال توافر ارادة سياسية حقيقية، معربا عن أمله في وجود رغبة للتوصل لاتفاق وعدم اتخاذ اثيوبيا لاجراءات احادية وضرورة مراعاة حقوق دول المصب، ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها وستتخذ الاجراءات التي تحفظ حقوقها المائية.

فيما أشاد وزير خارجية كينيا بالصبر المصري والدبلوماسي التي تتعاطي بها في قضية سد النهضة، مؤكدا أهمية حل هذه القضية الهامة وبلادنا نحاول لعب دورا فعالا في هذا الأمر ولدينا نقاشات ونسعى للتوصل لحلول لان المفاوضات لا يمكن ان تستمر دون التوصل لاتفاق.