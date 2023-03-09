هتوصل مشوارك فى دقايق.. تعرف على المناطق المستفيدة من محور كمال عامر

كتبت - مرام محمد وفاطمة محفوظ - تصوير خالد كامل

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، فعاليات بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مسار المحور الجديد والمناطق والأحياء التي يخدمها، حيث تضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

-يعد محور الفريق كمال عامر الجديد، أول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل.

-يمتد المحور من دائري المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

-يربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهي 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم.

-يربط المحور شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

-يربط المحور العديد من الكتل السكنية وأهمها المنيب، والهرم، وفيصل، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج، مما سيحقق الاستفادة لجميع المقيمين في محافظة الجيزة.