نقل 6 حالات فى حادث تصادم طريق "قنا - سفاجا" لمستشفيات أسيوط وسوهاج والغردقة

كما تم وضع 13 مصاب آخرين جراء الحادث باصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات بمستشفى سفاجا المركزي، بالاضافة لجثتين وهم محمد احمد محمود بكر طفل يبلغ من العمر عام ونصف، مقيم بسوهاج ، وعلاء حمدى موسى 35 سنه مقيم بسوهاج .

وكان شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 35 سفاجا قنا، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل" تريله" نتج عن الحادث إصابة 21 شخصا من مستقلى السيارة الميكروباص، وتم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا قبل قليل بلاغا من شرطة تأمين الطرق بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى سفاجا قنا حيث تبين أن التصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 12 سيارة إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا لتلقى العلاج جار رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا.