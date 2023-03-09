ندوة حول "حرب الشائعات والحفاظ على الهوية المصرية" فى آداب المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة المنيا ، ندوة تثقيفية جديدة ضمن ندواتها التي تستهدف جميع كليات الجامعة لكلية الآداب بعنوان "المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وحرب الشائعات وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية"؛ لمناقشة عدد من القضايا المجتمع الهامة التي تمس الشباب.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور حسام عبد الرحيم المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور علاء حمزاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رحاب محمد أنور رئيس قسم الاعلام، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات والاسر، الدكتور طارق زغلول مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تناولت سراج محاضر الندوة، عدد من المحاور خلال الندوة، أبرزها كان حول وسائل التواصل الاجتماعي كبيئة حاضنة للشائعات، وتعريف الشائعات، وتأثيرها في اوقات الازمات، ومصادر تلك الشائعات، وأنواعها، وعوامل، ومراحل انتشارها، وتأثير الشائعات على الآمن الوطني، وكيفية تحصين أنفسنا من الشائعات، ومصادر المعلومات الدقيق والخاصة بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب مجهودات الدولة واستراتيجيها في لتعزيز الهوية الوطنية.