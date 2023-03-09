جامعة المنيا: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بالأجر اليومى

المنيا -حسن عبد الغفار

وافق الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا ، على صرف مكافأة تشجيعية 500 جنيه للعاملين بجامعة المنيا بنظام الأجر اليومى بالقطاع التعليمى، تقديراً لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، بما ساهم فى إنجاح العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، وحثهم على بذل المزيد من المجهودات فى خدمة الجامعة.

وأكد فرحات أن الجامعة تحرص على دعم جميع العاملين بها، وتقدير مجهوداتهم وما يبذلونه من جهد فى خدمتها، وذلك انطلاقاً من الخطى الثابتة التى تنتهجها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة حزم البرامج الاجتماعية؛ لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، وحماية الأسرة المصرية.

وكان رئيس جامعة المنيا أعلن عن حصاد أبناء الجامعة من الطلاب ذوى الهمم لـ 17 ميدالية متنوعة من بينها 3 ذهبيات و7 فضية، و7 برونزية، خلال مشاركتهم المشرفة بفعاليات اللقاء الرياضى "بارالمبياد الجامعات المصرية للعام الجامعى 2022/2023"، التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الاعاقة منحة.. لا محنة"، بمشاركة 800 طالب وطالبة من ذوى الهمم من مختلف الجامعات المصرية.

وشاركت الجامعة بفريق طلابى مكون من 28 طالبا وطالبة من ذوى الهمم، "إعاقة حركية وبصرية وصم وبكم، وقصار القامة"، وذلك للمنافسة فى مسابقات "كرة الجرس، وتنس طاولة، ورفع اثقال، وألعاب قوى".