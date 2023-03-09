ندوة ثقافية بجامعة سوهاج تخليدًا لذكرى شهداء الوطن فى يوم الشهيد

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب من أجل مصر بمختلف كليات الجامعة.

ووجه نائب رئيس جامعة سوهاج تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في " يوم الشهيد "، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

كما تضمن اللقاء عرض فيديو تسجيلي عن مشاركة طلاب من أجل مصر في التوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث قامت طلاب من أجل مصر علي مدار اسبوع متواصل بزيارة جميع مراكز وقري حياة كريمة بالمحافظة لعدد 500 طالب وطالبة.