نائب محافظ الفيوم يشهد ختام بطولة الوجه القبلى "صعيد مصر" لكمال الأجسام

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ختام منافسات بطولة محافظات الوجه القبلى "صعيد مصر" لكمال الأجسام، التى أقيمت بمقر جمعية الشبان المسلمين العالمية بمدينة الفيوم، بمشاركة 250 لاعبًا، يمثلون 10 محافظات، بحضور الدكتور محمود درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والمستشار محمود الهوارى رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين العالمية بالفيوم وعبدالحكيم اللواج رئيس منطقة الفيوم لكمال الأجسام، والمستشار عامر أحمد عامر رئيس منطقة بنى سويف.

فى بداية كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، تحيات وأمنيات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لجميع المحافظات المشاركة ببطولة الوجه القبلى "صعيد مصر" لكمال الأجسام، بقضاء وقت طيب على أرض الفيوم، مقدما لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيدًا بمستوى اللاعبين المشاركين فى المنافسات، والجهد المبذول من قبل الأجهزة الإدارية والمدربين للوصول بهم إلى هذا المستوى المتميز، معربًا عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة وشكره للقائمين على تنظيم البطولة التى تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين.

وأكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لجميع الألعاب الرياضية واستضافة جميع البطولات، مشيرًا إلى أن بطولة الوجه القبلى "صعيد مصر" لكمال الأجسام، تعد إحدى البطولات التى تستضيفها المحافظة، وأن المحافظة احتضنت خلال الفترات السابقة بطولات لمختلف الألعاب الرياضية منها، بطولة شمال الصعيد لألعاب القوى، وبطولة الجمهورية للملاكمة، وبطولة أخرى للتايكوندو وغيرها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أن بطولة محافظات الوجه القبلى "صعيد مصر" لكمال الأجسام، نظمها الاتحاد المصرى للعبة، وشارك بها 250 لاعبًا، يمثلون 10 محافظات من محافظات صعيد مصر، بواقع 25 لاعبًا من كل محافظة، وهى "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر".

وأضاف، أن مباريات بطولة محافظات الوجه القبلى "صعيد مصر" لكمال الأجسام، أجريت منافساتها فى 10 موازين معتمدة من الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، بدايةً من وزن 65 كجم حتى وزن 110 كجم، لافتًا إلى أن المتنافسين فى البطولة يمثلون أندية ومراكز شباب واتحادات ومناطق رياضية للمحافظات المشاركة.

وفى ختام الفعاليات، قام نائب محافظ الفيوم، بتكريم اللاعبين الفائزين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فى كل وزن، وتم منحهم شهادات التقدير والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كما تم تسليم عدد من الدروع تقديرًا لعدد من الحضور لدورهم فى نجاح البطولة، بجانب تكريم الرعيل الأول من أبطال الفيوم بلعبة كمال الأجسام.

وعقب ذلك قام نائب محافظ الفيوم ومرافقوه، بتفقد الأعمال الإنشائية لوحدة الطب العلاجى والمقرر لها أن تضم 18 تخصصًا طبيًا، ووحدة للغسيل الكوى، بمقر جمعية الشبان المسلمين العالمية، مؤكدًا على استعداد المحافظة بتقديم التيسيرات اللازمة لدخول تلك المنشأة الخدمة بكامل طاقتها فى أقرب وقت ممكن.