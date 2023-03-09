منتخب كفر الشيخ لكرة القدم للصم يفوز على القليوبية بدورى مراكز الشباب فى نسخته الـ6

فاز منتخب كفر الشيخ لكرة القدم للصم على منتخب القليوبية، بهدف نظيف بالدور 16 لدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته السادسة، والذى تنظمه الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف" على ملاعب المدينة الشبابية بإبى قير، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن منتخب المحافظة يلعب ضمن المجموعة الأولى ضمن التصنيف الأول فى الترتيب العام لمجموعات الدور الـ 16 وتضم محافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، أسيوط" والتصنيف الثانى يضم محافظات "الشرقية، البحيرة، المنيا، الفيوم" فيما ضم التصنيف الثالث "المنوفية، شمال سيناء، الإسماعيلية، القاهرة" بينما ضم التصنيف الرابع "الغربية، القليوبية، الجيزة، سوهاج".

يشارك منتخب كفر الشيخ لكرة القدم للصم بالدورى، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ويرافق الفريق مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ ومدربى الفريق، يشارك بدورى مراكز الشباب للصم بالإسكندرية، قرابة 12000 لاعب من ذوى القدرات والهمم بالمحافظات خلال التصفيات التمهيدية.